Muro di via Isonzo, Polo Civico: “Ora non ci sono più scuse: ricostruire”

CIVITAVECCHIA – “La Conferenza dei Servizi tenutasi il 31 gennaio scorso ha sancito la fine delle scuse da parte di ATER, infatti con il parere favorevole espresso, ha dato la possibilità da subito di procedere alla ricostruzione del muro crollato e di ripristinare la regolare circolazione dei veicoli e la sicurezza dei pedoni. E’ scandaloso che per un’opera di questo tipo ci siano voluti tre anni obbligando la città al degrado e rendendo pericolosa la circolazione in quel tratto di strada, il tutto condito di varie bugie. E’ veramente scandaloso”.

Così in una nota il Comitato Polo Civico-Italia Viva, che aggiunge: “Ora iniziare i lavori al più presto e senza ulteriori scuse per riconsegnare alla Città il tratto con il muro ricostruito e con la regolare circolazione dei veicoli. Esprimiamo soddisfazione per l’esito della Conferenza dei Servizi e per il nostro lavoro, che crediamo anche su questo argomento sia stato utile per il buon esito della vicenda”.