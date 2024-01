Mozione sfiducia, Tidei: “Siamo alle comiche finali”

SANTA MARINELLA – Dal sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei riceviamo e pubblichiamo:

“Siamo alle comiche finali. Un’opposizione sempre più sgangherata e inconcludente si sta sempre più distinguendo non tanto per l’assenza di qualsiasi proposta o suggerimento costruttivo, quanto per un odio e acredine che mai a Santa Marinella erano registrati.

Hanno cominciato con gli insulti, la diffusione di calunnie, per le quali sono stati denunciati, con le gazzarre organizzate da manipoli di disperati sotto il comune, con la richiesta, respinta, di dimissioni del Sindaco ed infine con la presentazione di una mozione di sfiducia del Sindaco.

Si sono affrettati a presentarla, approfittando dell’assenza di una consiliera comunale, costretta a letto per una gravidanza a rischio. Complimenti alle consiliere di opposizione dalle quali la tutela della maternità non viene minimamente rispettata!

L’opposizione è ormai all’ultimo miglio, la mozione, nonostante questa assenza più che giustificata, verrà sonoramente bocciata e l’opposizione rimarrà ancora una volta a blaterare e lamentarsi dell’arroganza del sindaco e della sua maggioranza.

Questa amministrazione nei prossimi 5 anni di governo continuerà a lavorare per ricostruire la citta dalle macerie nelle quali l’aveva ridotta per dieci anni il devastatore Bacheca, che ora sconfitto dal voto popolare e dalla collera cittadina, ha trovato rifugio come impiegato nella segreteria di un assessore regionale, lasciando alla moglie l’ingrato compito di provare a demolire questa maggioranza, ricorrendo spesso a menzogne ed articoli diffamatori con la speranza di ottenere ciò che con una politica seria e corretta non sarebbe mai capace di ottenere.

In questi cinque anni, come nei cinque passati, continueremo a fa rinascere questa città, per lasciarla decisamente migliore di come l’abbiamo trovata.”