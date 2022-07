Movimento Cinque Stelle Civitavecchia: “Il gruppo giovani cresce e si prepara ad essere protagonista”

CIVITAVECCHIA – Incontro molto proficuo quello svoltosi ieri pomeriggio nella sede del Movimento 5 stelle di Civitavecchia tra i giovani pentastellati, gruppo che si è appena arricchito di 9 nuovi membri.

“I ragazzi fortemente motivati sono stati un fiume in piena di idee ed hanno affrontato molte tematiche inerenti la nostra città, molto sentita quella ambientale – riferisce una nota del Movimento – a tal proposito hanno deciso di scendere in campo personalmente per dedicarsi alla pulizia straordinaria di alcuni punti critici della città partendo dalle periferie per raggiungere il centro. Sono gia previsti altri incontri per la compilazione di un agenda politica da riportare sul prossimo programma elettorale. Invitiamo tutti i giovani che intendono condividere il progetto Giovani M5S a seguire la pagina instagram m5syoungcv”.