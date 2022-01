E’ morto questa notte David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, scomparso a 65 anni. Giornalista dal 1986, conduttore televisivo e politico italiano era ricoverato dal 26 Dicembre in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Cordoglio nel mondo politico italiano e europeo. David Sassoli viene ricordato come una persona gentile, onesta e seria.