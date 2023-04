Morbidelli: “Approdato in commissione il nuovo piano TPL: rivoluzione nella mobilità”

CIVITAVECCHIA – È stato presentato in Commissione Trasporti e Sviluppo il nuovo piano del trasporto pubblico locale. Si tratta di un passo particolarmente atteso, come spiega il presidente dell’organo consultivo Roberta Morbidelli: “Il piano è frutto di un lavoro epocale nel senso letterale del termine, laddove sono più di quarant’anni che la città stava aspettando una revisione di questo strumento. Abbiamo voluto condividere approfonditamente in commissione il piano proprio in considerazione della grande importanza che dovrà rivestire, nell’ambito di una rivoluzione di come intendiamo oggi la mobilità a Civitavecchia. È necessario infatti un cambio culturale, dopo il quale la mentalità sia quella di non usare l’auto perché c’è un’alternativa efficiente che può portare gli utenti al lavoro, a scuola e in tutti i punti d’interesse. La rapidità e capillarità del nuovo trasporto pubblico locale sarà garantita dalle linee periferiche, che congiungeranno tutti i quartieri con temi minimi di percorrenza al servizio circolare del centro”.

“Questo lavoro è frutto di una preziosa sinergia tra Amministrazione comunale e CSP, per rendere il servizio davvero rispondente e alle esigenze di un’utenza più ampia. Come presidente di commissione ringrazio il Sindaco e tutti i consiglieri, il presidente Lungarini e il delegato ai Trasporti di CSP Matteo Mormino e gli uffici dell’Assessore Dimitri Vitali, cui spettano ora i passaggi amministrativi successivi per arrivare alla messa a terra di un piano che non è solo ambizioso, ma soprattutto realistico e al passo con le aspirazioni di una comunità come quella di Civitavecchia”, conclude la presidente Morbidelli.