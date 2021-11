Minnucci (PD): “Asl Rm4 esempio di efficienza ed avanguardia”

CIVITAVECCHIA – “Oggi ho avuto il piacere di visitare l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia che si è fornito di recente di tecnologie assolutamente all’avanguardia per migliorare l’assistenza sanitaria ai pazienti. A partire dalla Farmacia ospedaliera dove il laboratorio di galenica clinica, primo nel Lazio, si è fornito di un sistema automatizzato per la preparazione dei farmaci che garantisce la qualità della preparazione a livelli industriali e minimizza l’errore di somministrazione”. Così in una nota il Consigliere Regionale del PD, Emiliano Minnucci.

“Altro step – ha aggiunto Minnucci – è stata la presentazione di due macchinari, uno, l’Olympus Oip 1 (presso il reparto di Endoscopia Digestiva) che permette un potenziamento della capacità diagnostica del cancro del colon retto; l’altro una una piattaforma robotica ad alta tecnologia per la chirurgia protesica reparto di Ortopedia. Sono segnali importanti di quanto da un lato le istituzioni considerino sempre di più la sanità territoriale strumento di welfare primario e dall’altro come un management attento sappia cogliere ogni opportunità per migliorare l’offerta assistenziale e diagnostica per tutti i cittadini”.