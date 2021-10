Mercato: domenica al via la pulizia della tensostruttura

CIVITAVECCHIA – A quasi dieci anni dall’ultimo intervento analogo, domenica si provvederà ad una pulizia accurata della tensostruttura di piazza Regina Margherita. La complessa operazione è stata preparata nelle scorse settimane dall’Assessorato all’Ambiente, diretto dal Vicesindaco Manuel Magliani, su impulso dato dal Sindaco Ernesto Tedesco e dall’assessore al Commercio, Emanuela Di Paolo.

Spiega il Vicesindaco Magliani: “Come si ricorderà, l’Amministrazione aveva ribadito i precisi impegni (già assunti in sede di programma elettorale) con la categoria circa miglioramenti, anche funzionali, da effettuare all’area di vendita, nell’ambito di un rilancio complessivo del Mercato. L’iniziativa si innesta proprio in quel quadro: l’assessorato all’Ambiente si è quindi attivato per quanto di propria competenza”.

Ad effettuare l’intervento sarà Civitavecchia Servizi Pubblici, che provvederà alla pulizia della copertura della tensostruttura di domenica e nei giorni successivi ma senza impattare sugli orari di apertura del mercato. Pertanto per tutta la giornata di domenica e dalle 15 alle 18 di lunedì e martedì su piazza Regina Margherita e strade perimetrali sarà istituita la disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione.