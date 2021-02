Mecozzi. “La campagna su verde e arredo urbano restituisce dignità alla città”

CIVITAVECCHIA – Il consigliere comunale Mirko Mecozzi esprime soddisfazione per i risultati che si stanno raggiungendo in tema di manutenzione e cura delle aree verdi del tessuto urbano cittadino: “La campagna di pulizia di giardini e aiuole entra nel vivo delle periferie, come l’amministrazione Tedesco aveva anticipato alcune settimane fa. Da giorni le squadre di Csp sono operative alla Zona Industriale, mentre nel quadrante di San Liborio e in quello di Aurelia, dove i cittadini hanno potuto toccare con mano la qualità del servizio svolto ad esempio presso il parco Somma, tornato alla luce dopo tempo immemore. In alcuni casi, come al parco di via Flavioni, sono stati anche effettuati degli interventi di prevenzione sulla processionaria, mentre anche gli alberi, ad esempio a San Gordiano e Boccelle, ma anche nel quartiere Faro, sono stati oggetto di potature. Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno lungo le direttrici Mediana-Uliveto e viale Togliatti-viale Nenni e nelle prossime settimane continueremo a lavorare sulle periferie spostandoci a Campo dell’Oro, San Gordiano e poi a Boccelle. Daremo comunque ulteriori informazioni con l’avanzamento dei lavori anche per la prima metà di marzo: nel frattempo, è d’obbligo mettere in luce l’ottimo lavoro dell’Assessorato all’Ambiente diretto dal Vicesindaco Manuel Magliani, che si è attivato su molte delle segnalazioni dei cittadini che ho girato agli uffici. La visione della giunta Tedesco, ascolto delle esigenze dei cittadini ed azione per risolvere i loro problemi restituendo una città migliore, prende corpo davanti agli occhi dei civitavecchiesi”, conclude il consigliere Mecozzi.