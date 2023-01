Mecozzi: “Fiumaretta: Outlet cancellato, promessa mantenuta”

CIVITAVECCHIA – “Non solo Italcementi. È bene infatti sottolineare anche l’altra faccia della medaglia dell’accordo quadro che il sindaco Ernesto Tedesco ha firmato, assieme al presidente di ADSP Pino Musolino e alla presenza del Ministro Matteo Salvini. Per effetto del progetto, finanziato con i fondi del PNRR, anche la zona di Fiumaretta sarà riqualificata e messa al servizio dello sviluppo del territorio. Soprattutto, tramonta definitivamente il progetto di fare dell’area un Outlet (men che meno mascherato da “Welcome Center”), che era stata osteggiata dai commercianti e dalle associazioni di categoria e sulla quale avevamo preso precisi impegni in campagna elettorale. Fiero di far parte di un’Amministrazione che rispetta gli impegni presi con i cittadini, mantenendo una visione della città proiettata al futuro e rispettosa della vocazione del territorio”. Così il capogruppo della Lista Tedesco, Mirko Mecozzi.