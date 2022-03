Matranga: “Grazie all’equipe del professor D’Arrigo. Emozionata dall’affetto dimostrato del territorio”

CIVITAVECCHIA – “Come sapete sono incorsa in un infortunio e mi sono sottoposta nelle ore passate ad un intervento di chirurgia ortopedica all’ospedale San Paolo, dove ho trovato una straordinaria competenza ed una grande attenzione. Ci tengo a ringraziare il dott. D’Arrigo e tutta la sua straordinaria equipe, ma anche tutti gli infermieri e ausiliari di reparto, il personale della radiologia e i preziosi anestesisti che mi hanno aiutata a sopportare il dolore. Il nostro ospedale, come sempre, si è confermato una eccellenza, anche con la sottoscritta. Un grazie anche ai numerosi cittadini, amministratori e alle diverse associazioni che mi hanno dimostrato il loro affetto. Mi ha emozionato. Inizia ora per me la riabilitazione per tornare quanto prima nel mio ufficio visti gli importanti progetti che stiamo portando avanti. Insieme al dottor Di Cicco e alla dottoressa Matera abbiamo già ripreso a lavorare”. Lo dichiara il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga relativamente all’infortunio avuto domenica e alla operazione eseguita ieri presso il San Paolo di Civitavecchia.