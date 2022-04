Matranga (Asl): “Grazie al Dottor Dimito”

CIVITAVECCHIA – “È con grande piacere che l’Azienda vuole porgere i più sentiti auguri al dottor Giuseppe Dimito che, oggi, non solo festeggia il suo compleanno ma anche la fine di una lunga e prospera carriera. Un percorso che ha saputo dare lustro all’Azienda e che ha sostenuto la crescita di un servizio, quello Endoscopico, che oggi è tra i migliori, sia per strumentazione che per la competenza dell’equipe, nel Lazio. Non possiamo che dire grazie al dottor Dimito con l’augurio di godersi la meritata pensione e di aprire una nuova fase della vita nella quale comunque ci auguriamo di poter ancora contare sulla sua professionalità, davvero fuori dal comune”. Lo dichiara il direttore generale della Asl Roma4 Cristina Matranga.