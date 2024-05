Marino replica a Tidei: ” Venga insieme a me il 19 luglio a Palermo alla commemorazione della strage di via D’Amelio”

SANTA MARINELLA – Da Stefano Marino riceviamo e pubblichiamo:

“Ho appreso dalla stampa locale che Tidei mi ha rivolto un monito per aver deposto una corona di alloro ed osservato qualche minuto di silenzio in onore del giudice Falcone il 23 maggio.

Comprendo che tale rimprovero sia dovuto alla presenza nella sua traballante maggioranza del partito Noi Moderati, un partito di centrodestra che appoggia un sindaco del PD, e che ha stretto a livello nazionale un accordo politico con Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia ed arrestato per favoreggiamento alla mafia. Probabilmente, il gesto di deporre una corona di alloro in onore di un giudice che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia è indigesto a quella parte della maggioranza della giunta Tidei.

Invito il sindaco di Santa Marinella a partecipare insieme a me il 19 luglio a Palermo alla commemorazione della strage di via D’Amelio e gli faccio dono di un testo che probabilmente ignora: la Costituzione della Repubblica Italiana.

Colgo l’occasione per sollecitare la mia proposta di test antidroga per gli amministratori comunali, che ho presentato più un mese fa”