CIVITAVECCHIA – Il Consigliere comunale di Forza Italia Pasquale Marino propone l’istituzione di un ufficio comunale per i Fondi europei. L’esponente azzurro prende spunto dai recenti fondi comunitari ottenuti dall’Autorità portuale per un importo pari a 3,5 milioni di euro.

“Proprio per questo – afferma Marino – crediamo che sia arrivato il tempo delle decisioni per la nostra Amministrazione di istituire all’interno del comune l’ufficio per i Fondi Europei, così come già proposto dal nostro gruppo alla fine dello scorso anno depositando una proposta di delibera in tal senso. Necessità, quella di accedere a finanziamenti, che si è resa ancora più forte in questo periodi di crisi coronavirus, a fronte delle poche risorse che il nostro bilancio ha da destinare alle necessità della città. L’Ufficio Europa si prefigge di dare supporto anche ad imprenditori, scuole ed enti di tutto il comprensorio al fine di fare sistema per lo sviluppo del territorio. Oggi è indubbio che per i comuni l’unica via per ottenere i fondi per gli investimenti non resta che l’Unione Europea, quindi Civitavecchia sempre più “Città Europea” al pari di altre virtuose Città italiane, incrementando e consolidando la nostra progettualità dandole valore, nell’unico modo oggi possibile”.