Marino (Lega): “Alla Regione inizia finalmente il Governo Rocca”

CIVITAVECCHIA – “Salutiamo con soddisfazione l’insediamento di giunta e consiglio e auguriamo buon lavoro al Presidente Francesco Rocca, alla sua squadra di Assessori e a tutti i Consiglieri della nuova assemblea della Regione Lazio che da oggi inizia a lavorare per la rinascita della regione: la Lega con la sua squadra si appresta a lavorare con il massimo impegno e lealtà dei suoi rappresentanti, con Pino Cangemi, eletto vicepresidente dell’Assemblea, Laura Cartaginese e Angelo Tripodi e i due assessori nominati in Giunta, la ex deputata europea Simona Baldassarre, con la delega alla cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia, e Pasquale Ciacciarelli, cui va la responsabilità dell’urbanistica, delle politiche abitative, dei porti e politiche del mare”.

Così in una nota il Consigliere comunale della Lega, Pasquale Marino, che aggiunge: “Oggi crediamo che inizia il rilancio della Regione Lazio con la nuova politica che metterà in campo l’intero centrodestra soprattutto nel campo sanitario ed occupazionale dopo un decennio di errori alla regione sarà certamente restituito quel ruolo centrale che gli compete nel panorama nazionale politico, economico, sociale e culturale che merita tenendo presente che è sede della Capitale d’Italia. Sicuramente il Presidente Rocca e l’intera squadra vorrà avere un rapporto continuo con la nostra amministrazione per aiutarci a portare a termine le tante iniziative, compresa la soluzione dell’annoso problema degli usi civici e dell’Agraria, messe in piedi dall’amministrazione Tedesco e Musolino Presidente dal Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia per lo sviluppo economico ed occupazione dei nostri territori.