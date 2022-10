Marino: “Identità di vedute nella Lega”

CIVITAVECCHIA – “Ho partecipato ieri alla riunione della Lega che ha esaminato i dati elettorali del voto nazionale in città, alla presenza del sindaco Ernesto Tedesco, dei dirigenti provinciali Daniele Giannini e Luca Quintavalle, di tutti gli esponenti cittadini del partito, ivi compresi i ragazzi della Lega Giovani. Ne è emerso un quadro incoraggiante: la Lega di Civitavecchia ha una forte identità di vedute, che rappresentano tutt’ora un fattore di novità all’interno non solo dello scenario politico nazionale, ma soprattutto di quello locale, grazie all’azione del sindaco e della classe dirigente che della Lega è espressione. Gli stessi recenti dati elettorali, a ben guardare, attesterebbero se mai la solidità del partito, che ha raggiunto percentuali migliori che nel resto della Regione e particolarmente nei centri analoghi a Civitavecchia. E allo stesso modo altre forze politiche non hanno avuto certo risultati elettorali tali da giustificare toni trionfali, ma non vanno fatti paragoni tra voto politico e voto amministrativo, come chiunque fa politica sa benissimo”.

Così il consigliere comunale Pasquale Marino, che aggiunge: “Guardando comunque innanzitutto a casa nostra, c’è stato unanime giudizio sulla necessità di una riorganizzazione locale del partito, che passi anche attraverso l’apertura di una sede, così come l’auspicio che la Lega nazionale possa presto varare uno statuto. Lo sguardo si è poi spostato sulle imminenti elezioni regionali, in vista delle quali si potrà dar vita ad una competizione nella quale il rapporto diretto col territorio e con le sue realtà potrà essere decisivo nel garantire una rappresentatività adeguata ai cittadini di Civitavecchia”.