Marietta Tidei e Claudio Marotta il 19 giugno a Civitavecchia per promuovere la legge sul fine vita

CIVITAVECCHIA – Farà tappa a Civitavecchia, giovedì 19 giugno, il tour che i consiglieri regionali Marietta Tidei (Italia Viva) e Claudio Marotta (Avs) hanno avviato da qualche mese nei territori del Lazio per presentare e promuovere la proposta di legge sul fine vita, depositata ormai da oltre 500 giorni in Consiglio Regionale e mai neanche incardinata dalla maggioranza per l’inizio della discussione.

La proposta mira ad applicare la sentenza della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto il diritto al suicidio medicalmente assistito per coloro che come malati terminali si trovano in determinate condizioni cliniche. La legge regionale, se approvata, definirebbe un quadro normativo chiaro e preciso per l’accesso a questa pratica, nel rispetto della volontà del paziente e delle sue condizioni di salute.

La campagna “Liberi Subito” e le iniziative dei consiglieri mirano a informare i cittadini sul tema e a promuovere un confronto aperto e costruttivo con tutte le forze politiche. Tuttavia, il dibattito in consiglio regionale non si è finora neppure potuto svolgere a causa dell’indisponibilità del centrodestra, con i gruppi di maggioranza che hanno addirittura abbandonato l’aula in occasione di una apposita mozione.

L’appuntamento è al Think Tank di Civitavecchia il 19 giugno alle ore 18.00, organizzato e curato dalla consigliera comunale di Civitavecchia, delegata alle politiche di genere e ai diritti, Valentina Di Gennaro