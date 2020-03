Mari: “No ad un clima di caccia all’untore”

CIVITAVECCHIA – Dal Presidente del Consiglio comunale di Civitavecchia, Emanuela Mari, riceviamo e pubblichiamo:

“I momenti di tensione sono i momenti in cui bisogna tenere la barra a dritta e seguire la via tracciata.

Come gruppo di Forza Italia in silenzio stiamo lavorando duramente per rispondere alle esigenze e alle problematiche che sorgono.

Senza annunci e polemiche cercando di dare. nostro aiuto dove richiesto.

Il nostro sindaco e la task force che è stata messa in piedi insieme all’opposizione stanno lavorando in maniera incessante, ma si vede in giro l’inizio di una caccia all’untore. Diversi sono i cittadini che hanno richiesto persino l’elenco con i nominativi degli ammalati.

La malattia è una disgrazia per chi ne è vittima, non può e non deve rappresentare una sua colpa.

Lo dobbiamo alla nostra città e al personale sanitario che sta andando oltre i suoi limiti per salvare queste vite.

Cerchiamo come cittadini di rispettare i dettati che arrivano dalle istituzioni, collaborando al massimo, come una comunità ferita che riesce a curarsi con le sue forze.

Ho potuto notare come il clima di collaborazione tra tutte le forze politiche è altissimo. Spero che gli stessi cittadini possano percepirlo per capire la gravità del momento. Vi chiediamo di rimanere il più possibile a casa per tutelare voi e i vostri cari, soprattutto gli anziani, anello debole della nostra catena. Ma in fondo è dal suo anello debole che si misura la forza di una catena.

Pertanto seguiamo le istruzioni del primo cittadino e delle istituzioni, collaboriamo con le loro e ne usciremo ancora più forti, come città, come comunità, come cittadini”.

Emanuela Mari – Presidente del Consiglio comunale di Civitavecchia