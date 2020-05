Mari in videoconferenza con il presidente Berlusconi insieme alle coordinatrici regionali di Azzurro Donna

CIVITAVECCHIA – Emanuela Mari, coordinatrice regionale di Azzurro Donna, è stata protagonista insieme alle altre coordinatrici regionali e alla coordinatrice nazionale on. Catia Polidori di una videoconferenza con il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

“Per ben due ore dalle 17.30 alle 19.30 sono stata in videoconferenza con il Presidente Berlusconi – riferisce la Mari – Abbiamo parlato per oltre mezz’ora di Civitavecchia e della regione Lazio. Naturalmente non potevo fare a meno di ricordare il grande lavoro del coordinatore provinciale Alessandro Battilocchio e del nostro Coordinatore locale Roberto D’Ottavio che ha raccolto la sfida di portare un partito dal 6 per cento al 16 per cento. Gli ho parlato infine del gruppo consiliare e degli assessori e del grande numero di candidati e attivisti che si sono stretti attorno al gruppo dirigente in questi anni facendolo diventare il più grande a livello consiliare in contro tendenza con il dato nazionale”.

“Nelle ultime settimane Azzurro Donna ha visto costituirsi una rete di giovani professioniste e attiviste che stanno lavorando al rilancio del partito e del movimento femminile a livello nazionale”, aggiunge la Mari che, dopo il risultato delle elezioni amministrative che l’ha vista diventare la più votata della storia del Consiglio Comunale, è stata scelta per coordinare tutto il movimento a livello regionale.