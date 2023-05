Mari ( FdI): “Profonda tristezza per la scomparsa del Dott. Attilio Pecoraro”

CIVITAVECCHIA – “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa dell’ex Segretario Generale del Comune di Civitavecchia, il dottor Attilio Pecoraro. La notizia della sua dipartita ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità locale, dove il dottor Pecoraro ha dedicato anni di servizio e impegno instancabile.

Attilio Pecoraro ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di Civitavecchia, con una carriera dedicata al servizio pubblico e alla promozione del benessere della comunità. Durante il suo mandato come Segretario Generale del Comune di Civitavecchia, ha dimostrato una straordinaria competenza professionale, una profonda conoscenza delle dinamiche amministrative e un costante impegno per l’interesse pubblico.

Il dottor Pecoraro ha contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo di Civitavecchia, guidando iniziative chiave che hanno migliorato la qualità della vita dei cittadini. Grazie alla sua visione strategica e alla sua capacità di leadership, ha lavorato instancabilmente per garantire la trasparenza, l’efficienza e la partecipazione democratica all’interno dell’amministrazione comunale. Le sue competenze lo hanno portato a ricoprire diversi e numerosi incarichi in tutta Italia.

Oltre al suo impegno istituzionale, Attilio Pecoraro era conosciuto e apprezzato per la sua umanità, la sua disponibilità e la sua gentilezza. Era sempre pronto ad ascoltare e a rispondere alle esigenze dei cittadini, dimostrando una profonda sensibilità verso le questioni sociali e una volontà costante di migliorare la vita delle persone. La sua scomparsa rappresenta una perdita incommensurabile per la comunità di Civitavecchia. Il dottor Pecoraro rimarrà nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui e di condividere la sua dedizione per il progresso e il benessere della città.

Possano giungere alla amata moglie Carmelina Castello, anch’essa baluardo per anni del personale del Comune di Civitavecchia, le più sentite condoglianze.

La sua eredità di integrità, professionalità e spirito di servizio continuerà a ispirare tutti noi che abbiamo avuto il piacere di conoscerlo e di collaborare con lui”.”

Lo dichiara Emanuela Mari, consigliere regionale del Lazio e consigliera comunale del Comune di Civitavecchia.