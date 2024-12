Mari: “Aumenta a 687mila euro il sostegno della Regione per il trasporto pubblico a Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – Un nuovo finanziamento, questa volta di oltre 687mila euro, è stato attribuito dalla Regione Lazio al Comune di Civitavecchia. A darne notizia è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari. “La giunta regionale ha disposto l’attribuzione di fondi per seicentoottantasettemila euro nei confronti del Comune di Civitavecchia, nell’ambito del concorso finanziario agli oneri dei servizi di TPL (per l’anno 2024) previsto dalla legge 30. Si tratta di un sostegno particolarmente atteso per agevolare il diritto alla mobilità dei cittadini sul territorio e di un altro segnale di attenzione da parte del Governo regionale, visto che incrementa di ulteriori trentamila euro lo stanziamento già accordato l’anno scorso. Il trasporto pubblico locale a Civitavecchia è stato rilanciato dal centrodestra negli ultimi anni con una rivoluzione epocale, perciò ritengo importante che l’azione di ausilio da parte della Regione continui: lo è perché il prossimo anno, con il Giubileo, molti visitatori del Lazio useranno come porta d’accesso il porto e lo è perché anche i cittadini debbono beneficiare di una sempre maggiore qualità del servizio nei propri quartieri. E la vicinanza dell’istituzione regionale è un’opportunità in più”, conclude Emanuela Mari.

—