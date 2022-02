Marcella Deiana eletta Presidente del circolo PD di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Nella giornata di giovedì 10 febbraio 2022 si è concluso, con la definizione del proprio organigramma organizzativo, l’iter congressuale del circolo del Partito Democratico di Civitavecchia.

Si è svolta infatti la riunione della Direzione, con la partecipazione di ventisei su trenta dei suoi membri, che hanno proceduto all’unanimità alla elezione del Presidente della Direzione nella persona di Marcella Deiana e del nuovo Tesoriere nella persona di Dario Bertolo.

Il Segretario Piero Alessi ha quindi dato comunicazione dei componenti la segreteria: Rita Stella con l’incarico di vicesegretaria e Mirko Urbani in qualità di responsabile organizzativo e a seguire, con compiti che verranno successivamente definiti, Bruna Berneschi, Attilia Stefanini, Elio Parmisani, Mauro Catenacci e Emanuele Dell’Anno.

“La riunione – riferisce la neo Presidente Marcella Deiana – si è conclusa dopo un dibattito serio e appassionato su questioni di carattere locale con particolare attenzione al progetto di installazione di un impianto Biodigestore di rifiuti. A questo proposito la Direzione ha espresso una netta contrarietà a tale ipotesi, in particolare si è confermata l’esigenza di non essere entro un ambito territoriale che comprenda anche Roma. In questo senso è emersa la volontà e l’indicazione ad agire per una modifica del “piano regionale dei rifiuti”. Si è infine deliberato di partecipare attivamente alle iniziative che verranno assunte, per scongiurare quello che è stato considerato un ulteriore oltraggio, non solo dal punto di vista ambientale ma in relazione al diritto di avere un proprio disegno di sviluppo territoriale”.