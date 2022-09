Manifestazione di Gioventù Nazionale al Parco Martiri delle foibe

CIVITAVECCHIA – Il circolo di Gioventù Nazionale di Civitavecchia si rilancia e si presenta con una manifestazione che si terrà venerdì 16 settembre alle ore 19:30 presso il Parco Martiri delle Foibe (Uliveto). Con l’occasione sarà ufficializzata la nomina del nuovo Presidente di Gioventù Nazionale Civitavecchia, Alessandro Alario.

Interverranno alla manifestazione anche il vicepresidente provinciale di GN Piermarco Silvestroni, nonché i candidati alla Camera dei Deputati per Fratelli d’Italia Mauro Rotelli e Massimo Giampieri. Moderatore dell’incontro sarà Alessandro Maria Panizza, componente del direttivo provinciale di GN e responsabile di Azione Studentesca di Civitavecchia.

“L’incontro – si legge in una nota di GN – sarà l’occasione per presentare le attività ed i progetti di Gioventù Nazionale di Civitavecchia, organizzazione giovanile in forte ascesa è sempre in prima linea nelle battaglie identitarie e politiche di maggiore interesse per i giovani; ma la manifestazione sarà anche una ulteriore opportunità per presentare, con Mauro Rotelli e Massimo Giampieri, i candidati e le idee ed i progetti di Fratelli d’Italia per le imminenti elezioni politiche del 25 settembre, un appuntamento fondamentale e di storica importanza per dare finalmente all’Italia un governo di Patrioti, capace di risollevare la Nazione, con una attenzione particolare per Civitavecchia per per il territorio del litorale nord del Lazio e della Tuscia, per i quali saranno presentati idee e progetti rivolti in particolare allo sviluppo ed al rilancio del nostro territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare”.