Manifestazione davanti al Traiano a sostegno del Ddl Zan

CIVITAVECCHIA – Manifestazione a sostegno del Ddl Zan ieri pomeriggio davanti al Teatro Traiano dopo la bocciatura della proposta di legge da parte del Senato. Una trentina di cittadini si sono ritrovati per ribadire il loro sostegno ad un provvedimento normativo che punisca con maggior rigore le forme di discriminazione di genere e di omofobia.

Presente alla manifestazione anche il Consigliere regionale del M5S, Devid Porrello. “Nel corso del mio intervento – ha commentato – ho sottolineato come la nostra comunità abbia perso un momento importante per la crescita culturale del nostro paese. Sancire e tutelare i diritti di tutti deve essere una priorità e queste manifestazioni servono a ricordare alla classe politica che i cittadini hanno a cuore questa evoluzione culturale, e che una crescita in tal senso passa sia dalle istituzioni che dai comportamenti dei cittadini al di fuori delle stesse. La battaglia culturale, nonostante il non buon esito del DDL non si esaurisce, anzi, è proprio al di fuori delle istituzioni che ognuno di noi può fare la sua piccola parte, partendo dall’informare correttamente chi magari sostiene le tesi che hanno portato all’affossamento del testo e che è vittima di una informazione scorretta e strumentale sull’argomento. Le manifestazioni sono importanti perchè sensibilizzano e tengono alta l’attenzione su temi, quelli dei diritti civili, che devono entrare sempre di più nell’anima di questo paese. D’altronde gli eletti sono lo specchio di questo paese e se, tramite il vile voto segreto, si è deciso di bocciare questo avanzamento culturale è evidente che c’è ancora tanto da fare soprattutto nell’educazione e nell’insegnamento di valori quali il rispetto della diversità”.