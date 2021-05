Magliani: “Steward in spiaggia, il volontariato sia protagonista”

CIVITAVECCHIA – Altro passo in avanti per una ripartenza in sicurezza della stagione balneare sul Comune di Civitavecchia. È stato pubblicato l’avviso per l’affidamento del servizio di “Steward spiaggia” in emergenza Covid-19 sulle spiagge libere per la stagione 2021.

Una misura che parte dall’Assessorato all’Ambiente e si rivolge principalmente a organizzazioni e associazioni di volontariato. Queste ultime potranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro il termine perentorio delle ore 12 del 10 maggio prossimo, secondo quanto stabilito dallo stesso avviso.

Commenta il Vicesindaco, Manuel Magliani: “Contestualmente all’apertura della stagione balneare, che abbiamo voluto anticipare all’inizio di maggio, intendiamo anche fornire al più presto le spiagge libere di un servizio di volontariato adeguatamente formato, in modo tale da garantire livelli di sicurezza e vigilanza adeguati alla ripartenza di quella che definiamo economia del mare. Le associazioni di volontariato cui sarà affidato questo servizio dovranno sottoscrivere una convenzione con la nostra Amministrazione e potremo quindi far partire gli Steward, che saranno chiamati a fornire agli utenti delle nostre spiagge indicazioni utili sul distanziamento sociale, sulla necessità di evitare assembramenti e sull’importanza di rispettare il regolamento in essere sul territorio comunale. Gli steward saranno dotati di gilet di riconoscimento e ombrelloni e sdraio da posizionare sugli arenili interessati per allestire la loro postazione di controllo. L’invito alle associazioni è quello di partecipare questa opportunità in maniera tale da costruire insieme al comune quella sinergia che già l’anno scorso ha dato importanti risultati”.