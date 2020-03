“Madonna del Rosario”, le famiglie chiedono aiuto al Sindaco Tedesco

CIVITAVECCHIA – Il Comitato Parenti Madonna del Rosario Civitavecchia esprime preoccupazione per la situazione generatasi all’interno della struttura di via Buonarroti in seguito all’emergenza coronavirus e chiede aiuto al Sindaco Ernesto Tedesco. L’esplosione di un focolaio di Covid-19 all’interno della Rsa, che ha coinvolto degenti e operatori sanitari, sta rendendo sempre più difficile l’assistenza ai ricoverati, sui quali le famiglie non riescono ormai da giorni ad avere notizie dettagliate circa il loro stato di salute. Di seguito la lettera indirizzata al primo cittadino.

“Egr. Sig. Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco

Siamo a scriverLe, molto preoccupati di quanto sta avvenendo ai nostri cari ricoverati all’interno della struttura RSA Madonna del Rosario, che come sa è uno dei due cluster della nostra città, quello con il maggior numero di casi positivi, in totale, 42 tra i degenti e 16 tra gli operatori.

La struttura e stata definita centro COVID 19 dalla ASL RM 4, ma viene gestita sempre dalla GIOMI S.p.A., in questo momento siamo molto preoccupati sullo stato di salute dei nostri cari, poichè non abbiamo notizie dettagliate sul loro stato. Ringraziamo la Direzione ASL, di aver messo a disposizione personale per comunicarci tramite Mail o telefonicamente alcuni dati: Pressione Arteriosa, Saturazione, Frequenza Cardiaca.

Lei comprende che non ha significato dare dati nudi e crudi di persone generalmente affette da gravi patologie e non autosufficienti e non dare un’aiuto costante da parte del personale (Infermieri ed OSS.).

Personale al quale va tutta la nostra riconoscenza per quello che ha fatto e sta facendo in questo momento: sempre disponibili a dare attenzione e cure hai nostri cari, ma dalle notizie che riceviamo e in base ai dati delle persone positive tra gli operatori, possiamo dedurre personale che sia in numero sufficiente, al fine di permettere una degenza dignitosa e con le giuste e dovute attenzioni mediche.

Il personale lavorando di giorno che di notte, con turni massacranti, non riesce a soddisfare le esigenze primarie dei degenti accentuando la loro fragilità.

I pazienti hanno necessità bisogno di cure medico sanitarie costanti, inerenti alle patologie per le quali sono stati ricoverati, cure che attualmente non sappiamo come possano essere organizzate date le notevoli carenze d’organico.

Tale mancanza non potrebbe garantire la giusta sorveglianza e accortezza di cui necessitano i pazienti.

Ci giungono notizie che le persone ricoverate in altre strutture, arrivano malnutrite e disidratate, e se così fosse accertato, sarebbe gravissimo.

Fiduciosi di un suo interessamento e di una celere risposta porgiamo Distinti saluti”.

Comitato Parenti Madonna del Rosario Civitavecchia