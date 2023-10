M5S: “Varata la struttura interna del gruppo territoriale di Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – ” Il 19 ottobre 2023, durante la riunione del gruppo territoriale coordinata da Antonio Cozzolino, sono state discusse le tematiche previste dall’ordine del giorno, e sono state nominate alcune figure incaricate di guidare il gruppo in vista delle prossime elezioni. Queste figure includono i tre vice rappresentanti del gruppo: Lucia Aprea, Emanuele Focone e Valerio Fattori. Inoltre, il Prof. Dario Menditto sarà responsabile della formazione, mentre Annalisa Valle rappresenterà il gruppo giovani. Invece Alessandro Matricardi sarà il responsabile progetti. Il principale obiettivo di questa squadra sarà ristabilire la fiducia tra i cittadini di Civitavecchia. La crescente disaffezione tra i cittadini e le istituzioni è un problema che mina il nostro sistema democratico, poiché la mancanza di partecipazione porta a maggioranze che spesso non riflettono in modo adeguato la volontà popolare. Non sarà un compito facile, ma siamo fiduciosi che il Movimento 5 Stelle sia ben attrezzato per affrontare questa sfida”

M5S Civitavecchia