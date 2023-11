M5S: “Il Museo del Mare di Civitavecchia, un progetto affogato nella delusione”

CIVITAVECCHIA – È con profondo rammarico che esprimiamo la nostra delusione e rassegnazione per la mancata apertura del Museo del Mare, un progetto che era stato meticolosamente preparato e che avrebbe potuto arricchire il nostro territorio e le opportunità per i nostri giovani.

Dopo un impegno instancabile e collaborativo con l’Ufficio Demanio del Comune di Civitavecchia e la Capitaneria di Porto, eravamo riusciti a creare le basi per l’apertura di una mostra presso il prestigioso Mastio del Forte Michelangelo a cura del Centro Archeologico Studi Navali. Questo centro è una realtà unica tutta civitavecchiese che ha organizzato mostre di prestigio in tutta Europa. La mostra non solo sarebbe potuta diventare una potenziale attrazione turistica, ma anche fornire un laboratorio legato al mare e alla navigazione di inestimabile valore per i nostri studenti.

Tuttavia, è con amarezza che apprendiamo dalla stampa che, nonostante la mostra sia stata allestita, l’intera organizzazione è ferma dal 2019, anno in cui l’amministrazione di centro destra ha preso il posto dell’amministrazione del Movimento 5 Stelle. Questa situazione ci rattrista profondamente, poiché crediamo che questo progetto avrebbe potuto dare lustro alla nostra città e creato opportunità per le generazioni future.

È triste constatare che nonostante tutti i nostri sforzi e il tempo dedicato, non siano stati in grado di portare avanti la realizzazione di un progetto così significativo. La mancata apertura del Museo del Mare rappresenta una perdita non solo per la nostra comunità ma anche per il patrimonio culturale e storico che avremmo potuto condividere con i visitatori e i giovani studenti del nostro territorio e non solo.

Siamo determinati a continuare a lavorare per trovare una soluzione a questa situazione e garantire che il Museo del Mare possa finalmente aprire le sue porte. Vogliamo che la nostra città possa godere dei benefici di questo progetto e che i nostri giovani abbiano accesso a un laboratorio prezioso per apprendere le meraviglie del mare e della navigazione.

La nostra città merita di vedere realizzati i frutti del nostro impegno e della collaborazione tra le istituzioni e quella parte di comunità virtuosa che si spende quotidianamente per il bene di tutti”

M5S Civitavecchia