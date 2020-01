M5S. Arrivano anche le “Maschere In Movimento”

CIVITAVECCHIA – Dopo il successo dei “Giocattoli In Movimento” arriva “Maschere In Movimento”. Presso la sede del Movimento 5 stelle in via Alessandro Cialdi 28, sarà possibile “Prendere o lasciare” gratuitamente un costume di carnevale, dal lunedì al venerdì a partire dal 13 gennaio al 20 febbraio, dalle ore 10,00-12,00 e dalle ore 16,00-18,30.

Un’iniziativa di sensibilizzazione di cui il Movimento locale si rende portavoce “nel voler trasmettere anche ai più piccoli messaggi educativi come la condivisione, il riuso, il riciclo creativo e la solidarietà”.

