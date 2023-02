L’USB: “Troppi problemi in CSP”: assemblea pubblica davanti al Comune

CIVITAVECCHIA – L’USB Privato e Enti Locali Civitavecchia annuncia un’assemblea pubblica aperta a tutti, lavoratori, lavoratrici e cittadini, per mercoledì 1 marzo dalle ore 10:30 alle 13:00 in piazzale Guglielmotti, davanti al Comune.

“I motivi della Assemblea – spiega a nome dell’USB Flavio Zeppa – i troppi problemi dei servizi interni a CSP, ambiente, trasporti e assistenti educatrici culturali AEC, che non vengono discussi con la nostra organizzazione sindacale da molti mesi …. nemmeno lo stato di agitazione ha smosso l’Azienda tantomeno il Comune pertanto in mancanza di immediata convocazione sarà proposto lo sciopero generale di tutti i servizi di CSP. Ci scusiamo con la cittadinanza per i disguidi che si potrebbero verificare nella giornata di mercoledì”.