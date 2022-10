L’Università Agraria esulta: “Riconosciuta la presidenza di Damiria Delmirani”

CIVITAVECCHIA – “Il Tribunale di Civitavecchia, con due diversi provvedimenti, ha confermato la validità delle delibere assunte dall’Università Agraria di Civitavecchia ed i poteri che il Consiglio ha affidato all’attuale Presidente Damiria Delmirani”.

Così in una nota l’Università Agraria di Civitavecchia, che commenta con soddisfazione l’ultimo esito giudiziario che l’ha vista coinvolta.

“E’ proprio la Magistratura ordinaria – prosegue la nota dell’ente di viale Baccelli – più volte sollecitata da chi vuole scardinare una governance che è finalmente riuscita a rendere l’ente un’Istituzione funzionante e funzionale, che ha abolito gli sprechi e reso produttivo ogni settore, che approfitta della confusione generata ad arte sull’annoso problema degli Usi Civici, a fare chiarezza ed a ribadire, per ben due distinte volte, la bontà delle azioni spiegate dal Presidente Delmirani e dai suoi collaboratori. Chiarezza è stata fatta anche grazie all’opera professionale prestata dall’avvocato Gerardo Macrini del Foro di Roma che si è saputo brillantemente districare tra le numerose azioni attivate ad arte da chi dopo aver usato le pressioni giornalistiche e quelle politiche, privo di evidenti ed importanti ragioni, voleva sostituirsi agli organi regolarmente e democraticamente eletti per mezzo della Magistratura, che non ha creduto a quanto artatamente messo in campo”.