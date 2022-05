Lucarelli riconsegna la delega ai problemi di Borgata Aurelia: “Impossibile lavorare così”

CIVITAVECCHIA – Daniele Lucarelli ha riconsegnato al sindaco Ernesto Tedesco la delega alle “Problematiche del quartiere Borgata Aurelia”. Una decisione formalizzata lo scorso 9 maggio e motivata “dalla impossibilità a svolgere la delega”.

“Le problematiche a tutt’oggi non sono state risolte e sembrano di difficile risoluzione – si sfoga in una nota stampa Lucarelli – Anche quelle poche aree verdi e strade comunali sono abbandonate a sé stesse nonostante le mie ripetitive segnalazioni e anche da parte dei residenti che ormai sono alla disperazione. La disputa Comune/Marzano sembra debba finire a breve, ma ad oggi nulla è possibile, almeno per quello che mi è stato detto in questi 3 anni. Inizialmente sembrava si potessero fare almeno gli interventi di urgenza e per la sicurezza (una minima illuminazione pubblica e il rifacimento del manto stradale almeno davanti alla scuola e in quelle parti pericolose), che invece poi si sono dimostrati impossibili a detta degli uffici comunali. Mi dispiace in quanto ci avevo creduto e pensavo sarebbe stato più facile (ameno così mi era stato paventato), essendo anche un residente della Borgata e quindi vivendo tutti i giorni le problematiche mi ero fissato un obiettivo che invece non sono riuscito a raggiungere. Ringrazio comunque il Sindaco Ernesto Tedesco per la opportunità data e spero che lui in prima persona riesca a fare qualcosa per un’area abbandonata da troppi anni, senza luce e strade che ormai andrebbero chiuse in quanto impraticabili”.