Lucarelli: “Così cercheremo di rilanciare Borgata Aurelia”

CIVITAVECCHIA – Dal Delegato alla Borgata Aurelia, Daniele Lucarelli, riceviamo e pubblichiamo:

“Visto l’incarico affidatomi dal Sindaco Tedesco e preso atto della presenza sulle aree a verde della Borgata Aurelia di situazioni diffuse di degrado; comunico che a partire dal 6 luglio, per mezzo del personale CSP, si procederà ad opere di bonifica al fine di ripristinare il decoro che la Borgata Aurelia merita. La presenza di consistenti raggruppamenti di piante spontanee mina inesorabilmente lo stato dei luoghi e la sicurezza dei suoi abitanti.

Nel nostro programma prevediamo di aprire un punto di ascolto per i residenti utile al confronto ed alla pianificazione degli interventi.

Lavoreremo al fine di portare una volta a settimana il mercato in piazza Piccolomini, organizzeremo eventi (lumacata, street food, ecc..), installazioni stagionali di giochi per bambini. Ci impegneremo per risolvere definitivamente l’annoso problema dell’illuminazione e per ripristinare gli arredi urbani delle strade nei punti più problematici.

Colgo l’occasione per ringraziare Il Polo Democratico /Lista Tedesco ed il Sindaco per la fiducia accordatami.

Un ringraziamento particolare a Romina Grassi ed a suo marito Marco Amanti. Un amico speciale che è stato al nostro fianco in campagna elettorale e che purtroppo oggi non è più con noi. Avrebbe condiviso con me questa avventura con forza e determinazione”.

Daniele Lucarelli – Delegato per Borgata Aurelia