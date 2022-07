Lista Tedesco: “Una città piena di cantieri è il peggiore scenario per il PD”

CIVITAVECCHIA – Dalla Lista Tedesco riceviamo e pubblichiamo:

“Il gruppo consiliare del Pd afferma di vivere nella “città più brutta di sempre”.

La questione è come sempre il punto di osservazione e c’è infatti da compatirli. È infatti ovvio che una città piena di cantieri sia il peggiore degli scenari, per chi deve raccontare che lui avrebbe fatto di meglio. Lorsignori del Partito democratico hanno così la faccia tosta di invitare i vertici dell’Amministrazione ad uscire dal Palazzo, nel momento in cui dimostrano di non frequentare la città (e fanno bene: dovrebbero spiegare a qualcuno le ragioni di un Megadigestore targato Pd).

Ma davvero hanno scritto dell’abbandono delle periferie e dello stato dei cimiteri? Lo chiediamo alle redazioni che hanno pubblicato il comunicato, perché non ci sarebbe peggiore autogol. A Campo dell’Oro, Boccelle, San Liborio, San Gordiano sono state realizzate il 70% delle asfaltature, si sono fatti marciapiedi dove neanche c’erano, si sono accesi pali della luce spenti da dieci anni, si sono aperti parchi e aree di verde attrezzato che fino a pochi anni fa erano semplicemente giungle. Ai cimiteri, in particolare al Nuovo di via Braccianese Claudia, abbiamo trovato la Camera mortuaria inagibile perché stava per crollare, i parcheggi dissestati, i marciapiedi e le strade interne divelti dai pini. Vadano adesso a controllare! Così come per l’isolotto del Pirgo, sistemato e reso attrattivo per i turisti.

In conclusione consigliamo ai consiglieri di aprire sul telefono una app qualsiasi di geolocalizzazione e digitare “Civitavecchia”. Avranno “brutte” sorprese.

Lista Tedesco – il Capogruppo Mirko Mecozzi e le Consigliere Barbara La Rosa, Roberta Morbidelli