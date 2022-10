Lista Tedesco: “Il Bricchetto prova concreta di un nuovo modello per la gestione del Verde”

CIVITAVECCHIA – “Cresce sotto gli occhi dei civitavecchiesi il decoro di tutti i parchi e giardini, grazie all’accordo quadro sulla gestione del verde urbano. Si tratta di risultati concreti di un miglior servizio capace di dare una qualità della vita migliore ai cittadini e un concreto risparmio alle casse comunali”.

Così in una nota la Lista Tedesco, che aggiunge: “Il più evidente effetto di questa nuova pagina nella cura degli spazi pubblici è al Bricchetto, dove è letteralmente emerso dal degrado un parco di cui non si aveva conoscenza, perché nascosto sotto una folta coltre di vegetazione spontanea. Un’area che era off limits, guardata con giustificata preoccupazione dai residenti e che invece ora è tornata fruibile alle famiglie, peraltro in una zona che soffre per la mancanza di spazi di verde attrezzato. Il nuovo modello di gestione del verde garantirà di fra crescere nel tempo il valore degli spazi pubblici cittadini, con benefici per tutti”.