Lista civica “Il Buon Governo”: “Il caro estinto dell’amministrazione Tedesco”

CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo:

“Con Delibera di G.M. 23 del 15/02/2024 l’ amministrazione Tedesco ha approvato le tariffe dei 424 loculi di nuova costruzione che, rispetto alle precedenti tariffe, approvate con delibera di G.M. 184 del 24/10/2019, sempre dalla stessa Giunta, prevedono aumenti che oscillano dal 131 al 166% a seconda della fila.

Tali aumenti risultanoben superiori di quelli previsti persino da specifici strumenti legislativi che hanno autorizzato la revisione prezzi per arginare la crisi economica e la conseguente inflazione legata allo squilibrio economico post pandemico ed al drammatico scenario del conflitto in Ucraina.

L’amministrazione Tedesco dovrebbe chiarire questa anomalia soprattutto in un periodo di crisi in cui il potere di acquisto delle famiglie si è drasticamente ridotto.

Ma c’è un altro aspetto che dovrebbe rappresentare un monito per l’amministrazione di centrodestra: nonostante sia stato dichiarato il fine lavori lo scorso 15 dicembre 2023 a tutt’oggi questi loculi non sono ancora disponibili all’utenza, nell’indifferenza più assoluta di chi ha responsabilità politico amministrative: ci sono salme in attesa di tumulazione ma ci sono anche casi in cui i parenti sono costretti a virare sulla cremazione seppure non fosse nelle volontà dell’estinto.

Il primo atto amministrativo per la costruzione di detti loculi risale al 24/12/2015: 8 anni per costruire 424 loculi nonostante non ci sia stato un fallimento dalla ditta appaltatrice! E’ un primato negativo che pone il Comune di Civitavecchia tra le amministrazioni più scadenti d’Italia in termini di servizi e di attenzione al cittadino per mera colpa di chi ha governato finora.

Ci domandiamo a che serva fare una battaglia per la poltrona di sindaco se poi chi ha la responsabilità politico amministrativa, ed ha quindi tutte le leve per intervenire o meglio avrebbe avuto tutte le leve per intervenire si concentra solo e soltanto in diatribe politiche molto lontano dai problemi dei cittadini”

Lista civica Il BUON GOVERNO