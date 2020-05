Lettera aperta di Giannini a Battilocchio per il rilancio del Porto

CIVITAVECCHIA – Lettera aperta del segretario del Partito Democratico di Civitavecchia, Stefano Giannini, al deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio:

“Egregio Onorevole Battilocchio,

ho letto con attenzione le dichiarazioni che riguardano la sua attività alla Camera, in particolar modo quella dedicata al Porto di Civitavecchia. Sono lieto si sia fatto promotore di un ordine del giorno affinché il Governo si occupi specificatamente del nostro scalo. Stando peraltro a quanto dichiarato, pare che la Maggioranza abbia accolto la sua richiesta, dando dunque prova di avere tutta l’intenzione di dedicarsi al rilancio della nostra città. Le chiedo, dunque, di tralasciare ogni polemica a riguardo e concentrare tutte le sue forze per vincere una battaglia che le propongo di fare insieme. Il PD di Civitavecchia, come avrà avuto modo di leggere, tramite i collegamenti con il Partito regionale, nazionale ed i riferimenti presenti nel Governo, sta presentando 3 emendamenti che vanno nella stessa direzione del suo ordine del giorno. Che divenga un traguardo comune, nell’interesse di tutto il nostro territorio, per il quale la invito a coinvolgere anche il resto del suo partito e della sua Coalizione. Certo del suo senso di responsabilità, di fronte a temi che devono superare ogni colore politico, confido di poter instaurare al più presto un rapporto di reciproco aiuto e collaborazione”.

Stefano Giannini – Segretario Partito Democratico Civitavecchia