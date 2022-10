Lettera aperta di Claudio La Camera al centrodestra: “Solo a Civitavecchia non siamo uniti”

CIVITAVECCHIA – Lettera aperta dell’ex Consigliere comunale Claudio La Camera alle forze del centrodestra di Civitavecchia:

“A distanza di pochi giorni dalla storica vittoria alle elezioni politiche di domenica 25 settembre, da ex consigliere comunale, ex coordinatore comunale e di collegio di Alleanza Nazionale ed ex dirigente provinciale del Partito, mi sento in dovere di esprimere e condividere pubblicamente questa mia breve riflessione.

Mi rivolgo agli amici di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega di Civitavecchia, all’amico sindaco Ernesto Tedesco ed a tutte le forze politiche di maggioranza di questa amministrazione comunale.

Gli elettori domenica, in tutta Italia ed anche nella nostra Città, con il voto hanno lanciato un segnale chiaro, inequivocabile: hanno certamente premiato Fratelli d’Italia, in modo particolare, e Giorgia Meloni, designandola, a suon di consensi, Presidente del Consiglio in pectore (Giorgia sarà il primo esponente della Destra italiana da Dopoguerra a guidare il governo della Nazione, e sarà la prima donna nella storia d’Italia a ricoprire questo prestigioso incarico). Ma la vittoria elettorale è certamente da attribuire alla intera coalizione, che ha vinto nettamente ed ha conquistato la maggioranza assoluta nei due rami del Parlamento proprio in ragione dell’unità e della compattezza dimostrate.

Il centrodestra è vincente perché credibile solo se unito! Questa lezione spero schiarisca le idee a tutti i dirigenti ed esponenti locali dei partiti di centrodestra, pèrche è assurdo, paradossale ed inaccettabile che a Civitavecchia, solo a Civitavecchia, il centrodestra, uscito vittorioso alle urne delle amministrative di maggio 2019, con una affermazione netta che ha premiato un programma unitario, la scelta di candidare Ernesto Tedesco sindaco ma, soprattutto, ha premiato un progetto politico unitario del centrodestra.

La nostra Città, proprio come l’intera Nazione, ha bisogno di un centrodestra unito e forte per affrontare sfide importanti, in un contesto di estrema difficoltà ed incertezza, che preoccupa.

Le ragioni dell’unità prevalgano su divisioni incomprensibili; le ragioni del “noi” prevalgano su quelle dell’ “io”: questa dovrebbe essere la stessa essenza della politica, dove l’interesse generale deve sempre prevalere sugli interessi individuali e particolari.

Le ragioni della buona politica, quindi, prevalgano su personalismi sterili e dannosi per tutti: sull’onda del forte consenso popolare raccolto domenica dai partiti della coalizione, anche a Civitavecchia deve risorgere un centrodestra unito, che, forte di un patto di prima consiliatura, sappia rafforzare l’Amministrazione comunale in carica, con i dovuti correttivi ed aggiustamenti per offrire adeguata rappresentanza a ciascuna forza politica, con il solo obiettivo di dare alla nostra Città le risposte che i Civitavecchiesi si aspettano dalla politica e dalla Amministrazione Comunale.

Viva il centrodestra unito!”

Claudio La Camera – ex Consigliere comunale