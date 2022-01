Lettera aperta del Presidente della CPC Scilipoti: “Buon 2022 e mai un passo indietro”

CIVITAVECCHIA – Lettera del Presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia, Patrizio Scilipoti:

“Cari soci, care lavoratrici e lavoratori, care concittadine e concittadini, l’anno che si appresta a terminare è stato veramente duro per tutti noi, poiché la crisi economico-finanziaria generata dall’ancora presente pandemia non ci lascia ancora tregua.

Il nuovo anno vedrà purtroppo la luce con l’acuirsi di alcune vertenze lavorative, anche all’interno del nostro porto che, però, ci dovranno trovare pronti ed uniti come cittadinanza, come politica e come cluster portuale locale affinché vengano trovate le giuste soluzioni. Perché il lavoro è dignità e, per noi, sacralità.

Ma, nonostante ciò, sono fiducioso.

La speranza concreta di veder consolidata la ripresa dei traffici crocieristici, dell’aumento dei traffici Ro-Ro e di nuovi traffici del settore merceologico.

Non dobbiamo, infatti, nasconderci dietro false chimere: il progresso della nostra città e del nostro territorio passa inevitabilmente attraverso il rilancio ed il definitivo sviluppo, concreto e sostenibile, del nostro Porto.

Lavoreremo incessantemente, come sempre, al fianco del Presidente dell’AdSP Dott. Pino Musolino affinché ciò avvenga, facendo realmente concretizzare il nostro scalo come Porto di Roma Capitale tra i più efficienti della rete Core TEN-T.

Confido inoltre che vengano portati a compimento alcuni importanti progetti, tra tutti quello riguardante ENEL Logistics e che finalmente vengano iniziati i lavori dell’ultimo tratto della Trasversale Civitavecchia-Orte, ormai conosciuta in tutta Europa come la grande incompiuta.

Infine, come Presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia, auguro a tutti voi la salute e la felicità, assicurandovi che la nostra grande organizzazione, cuore pulsante di Civitavecchia, sarà sempre al vostro fianco.

Buon 2022 e mai un passo indietro!”

Patrizio Scilipoti – Presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia