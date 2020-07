“LEGAlo alla vita!”, Lega in campo contro l’abbandono degli animali

CIVITAVECCHIA – “LEGAlo alla vita! Non esiste peccato più vergognoso di ingannare chi ha fiducia in te. No all’abbandono”. Con questa frase è partita la campagna per la difesa degli animali nel periodo delle vacanze sul litorale. La Lega di Civitavecchia ha partecipato quindi alla realizzazione di un video per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’abbandono degli animali domestici, dando anche preziose informazioni. Dario Rufino, Coordinatore Lega Giovani Civitavecchia e Responsabile Lega Giovani Santa Marinella, ringrazia per la presenza nel video i consiglieri comunali Elisa Pepe e Alessandro D’Amico, il vicecoordinatore Lega Giovani Civitavecchia Gabriele Taricone e Michelangelo Podda, delegato politiche giovanili e responsabile organizzativo Lega Giovani Civitavecchia.

