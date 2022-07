Lega: “Urbanistica: la Rivoluzione virtuosa è servita”

CIVITAVECCHIA – Dalla Lega con Salvini riceviamo e pubblichiamo:

“Grande soddisfazione per il doppio risultato ottenuto oggi in aula Pucci. Il consiglio comunale di Civitavecchia ha infatti approvato con i voti della maggioranza, all’unanimità, due delibere che daranno vita ad una vera e propria rivoluzione virtuosa del settore urbanistico, fissando le modalità per la Rigenerazione Urbana e quelle per Miglioramento sismico ed Efficientamento energetico.

Possiamo quindi dire che si volta decisamente pagina con il passato: basta con le cementificazioni selvagge e le lottizzazioni che stuprano il territorio, ma basta anche a famiglie e imprese che restano ostaggio per anni della burocrazia, senza neanche poter ristrutturare. Chi vorrà migliorare la propria proprietà immobiliare troverà nel Comune un sostegno per migliorare. Un grande lavoro del nostro Assessore Dimitri Vitali e degli uffici, che hanno reso possibili due misure destinate da un lato a valorizzare il patrimonio immobiliare cittadino (e quindi a migliorare la città) e dall’altro a rinforzare la ripartenza del settore edilizio.

Ora le delibere approvate dal Consiglio passeranno alla Regione Lazio, che in 90 giorni prenderà atto delle delibere adottate. Nel frattempo sarà organizzato un convegno, alla presenza dei professionisti del settore, per illustrare alla cittadinanza le nuove opportunità che si aprono grazie all’ennesimo risultato ottenuto dall’Amministrazione Tedesco e dalla Lega per la città”.

Lega con Salvini Civitavecchia