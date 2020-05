“Le scuole adottino il Luogo della Memoria in via Trieste”

CIVITAVECCHIA – Come di consueto, durante l’anniversario dei bombardamenti, il Comitato 14 Maggio ha deposto un omaggio floreale al Monumento alle Vittime civili dei Bombardamenti anglo-americani, partecipando alla cerimonia ufficiale insieme alle autorità locali per ricordare quanti, tra anziani, donne e bambini, hanno perso la vita durante la 1° incursione aerea alleata.

“Quest’anno – commentano dal Comitato – la cerimonia si è svolta nel rispetto delle misure anti-COVID 19 per cui non è stata consentita la partecipazione alla cittadinanza rappresentata da un membro del Comitato. Commemorando questa data il Comitato 14 Maggio ricorda, oltre alle vittime civili, la distruzione del l’80% del patrimonio storico-architetturale della città ma anche il terrorismo psicologico sulla popolazione superstite durante le successive 86 ondate di bombardamenti. Il Comitato è lieto di notare che la situazione di fronte al Monumento di via Mazzini sia migliorata e auspica una maggiore cura e integrazione dell’area nella vita di tutti i giorni della comunità. Attiriamo inoltre l’attenzione sull’incuria che grava invece sul Luogo della Memoria, in via Trieste. Il sito, che non è stato colpito direttamente dalle bombe alleate, ma crollò in seguito, è stato trasformato in un luogo della memoria dalle passate amministrazioni per i suggestivi resti delle rovine rimaste. Poiché all’area in questione è stata attribuita la funzione di ricordare il martirio della città, consideriamo che il Comune dovrebbe salvaguardare il decoro anche di questo spazio. A tal proposito il Comitato 14 Maggio auspica il coinvolgimento delle scuole mediante l’adozione dello spazio in questione”.