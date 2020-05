Le proposte del PD per aiutare commercio e artigianato

CIVITAVECCHIA – Dal Partito Democratico di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Il Partito Democratico di Civitavecchia, da subito attento alla crisi economica che sta colpendo diversi settori strategici della nostra comunità, se da un lato si è tenuto distante dalla polemica politica, evitando di cavalcare il disagio vissuto da esercenti, artigiani e commercianti nostrani, dall’altro ha lavorato in silenzio, studiando con dati e numeri alla mano una proposta da portare all’attenzione del Sindaco Tedesco, per fornire diverse agevolazioni tributarie ed idee per migliorare la ripartenza economica dei singoli e, di conseguenza, della città intera. Partendo dalla TARI, ovvero la tassa sui rifiuti, con una nota del 24 aprile l’Istituto per la Finanza e l’Economia locale, istituito dall’ANCI, ha diramato diversi chiarimenti tra i quali la possibilità per i Comuni di ridurre il prelievo sui rifiuti per le categorie di utenza non domestica, che sono state costrette a ridurre l’attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, finanziando le agevolazioni con risorse poste a carico della fiscalità generale. Per le coperture l’ente è tenuto ad individuare eventuali maggiori entrate straordinarie o il ricorso all’utilizzo di risorse proprie quali l’avanzo di amministrazione. Nel nostro Comune almeno 2 milioni derivano dalla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui, per il quale non esiste più vincolo di destinazione per il 2020, oltre la disponibilità delle quote di avanzo ( ancora da quantificare con esattezza in attesa dell’approvazione del rendiconto ) che l’ultimo decreto governativo ha stabilito possa essere destinato alla spesa corrente. Le stime a nostra disposizione possono liberare risorse per almeno 3 milioni di euro e potrebbero addirittura aumentare in seguito al prossimo decreto governativo in corso di approvazione.

Su queste fondamenta chiediamo di aprire un ragionamento con il Sindaco per le seguenti proposte, che riguardino commercianti, artigiani ed esercenti in difficoltà:

– ESENZIONE TARI per il 2020

– ESENZIONE TOSAP per il 2020

– ESTENSIONE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

– FONDO DI GARANZIA PER PRESTITI A TASSO AGEVOLATO

Oltre alle suddette proposte ci mettiamo a disposizione per ulteriori idee da valutare in un tavolo permanente sul Commercio, gli Artigiani e le piccole e medie imprese, oltre a farci promotori di un’interlocuzione presso la Regione Lazio, al fine di aprire un ragionamento per ulteriori aiuti rivolti agli enti locali”.

Partito Democratico Civitavecchia