“Le parole d’ordine del 25 Aprile, ieri come oggi”

CIVITAVECCHIA – Dall’associazione ‘A GAUCHE riceviamo e pubblichiamo:

“Ci apprestiamo a celebrare un 25 aprile particolare, mentre è in corso una pandemia che vede accomunati tutti i cittadini del mondo nella battaglia contro un nemico spietato ed invisibile.

Per questo motivo, assume oggi un significato ancora più profondo il richiamo alla solidarietà ed alla fratellanza tra i popoli, i medesimi ideali che mossero i Partigiani nella guerra di Liberazione dall’oppressione nazi-fascista, conferendo a questa giornata un valore assolutamente non liturgico ma quanto mai vivo e attuale.

La solidarietà, la giustizia sociale, la democrazia, l’antifascismo, la lotta contro ogni sopraffazione dell’uomo sull’uomo: queste le parole d’ordine su cui, oggi come ieri, siamo chiamati a rispondere, ritrovando lo spirito con cui tante donne e uomini, allora poco più che ragazzi, misero in gioco le loro vite per regalarci la nostra Repubblica democratica.

Principi sanciti dalla Costituzione, che costituiscono il riferimento da cui trovare la forza per le difficili sfide che ci attendono nel prossimo futuro.

Nel nome dei Partigiani, della Resistenza, dell’Antifascismo, dalle finestre delle nostre case in cui questa incredibile emergenza sanitaria ci ha costretto, il 25 aprile rilanceremo il nostro inno alla Liberazione.

Ora e sempre Resistenza! Onore ai partigiani! Viva il 25 Aprile!”

Associazione ‘A GAUCHE