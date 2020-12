Le “Panchine arcobaleno” non piacciono alla maggioranza del Sindaco Tedesco

CIVITAVECCHIA – Polemiche dopo la bocciatura da parte della maggioranza in Consiglio comunale della proposta di installare delle “Panchine arcobaleno”; proposta avanzata dai Giovani Democratici attraverso il Gruppo consiliare Pd.

“Assurda la giustificazione fornita ‘preferisco quelle col tricolore’ – commentano i Giovani Democratici – Come se l’arcobaleno non fosse parte integrante del tricolore. Ma forse è proprio questo il pensiero della maggioranza. Sindaco, membri della maggioranza, non si tratta del colore delle panchine (che è un simbolo non il nucleo del problema) si tratta di tutela di diritti. Si tratta di aprire la città alle persone omosessuali sottolineando il fatto che in loro non c’è assolutamente nulla di sbagliato e che anzi, sono parte integrante della città. Parte della stessa comunità. Avete dimostrato col vostro voto oggi, ancora una volta, quello che siete. E soprattutto di rispondere senza problemi a direttive di partito mettendo in secondo piano i cittadini. Non ci fermeremo qui e non lasceremo mai solo il mondo LGBTQ+”.