Le orme di Persefone: “Cura del cimitero solo per qualche giorno all’anno. E poi?”

CIVITAVECCHIA – Dall’Associazione “Le orme di Persefone” riceviamo e pubblichiamo:

“È capitato, in questi mesi, di sentirsi dire “Non state facendo più nulla…”

Rassicuriamo i nostri sostenitori che, a dispetto di quello che appare sui social, le Orme di Persefone hanno continuato a prendersi cura dei passi della nostra bella fanciulla.

Abbiamo studiato e non fineremo mai di farlo.

Abbiamo cercato strade nuove e nuove voci per perseguire quelli che sono i nostri obiettivi statuali.

Abbiamo presentato Progetti all’amministrazione comunale, rimasti inascoltati, e partecipato a Bandi, non vinti.

Abbiamo fatto segnalazioni alle istituzioni e a volte abbiamo ottenuto qualcosa, altre volte solo porte in faccia.

Non è passata una settimana, in questi mesi, senza che uno di noi non abbia varcato il cancello sulla Via Aurelia.

Quindi, faremo felici alcuni e scontenti altri, ma vi comunichiamo con gioia che le Orme di Persefone sono vive e lottano con chi ci merita.

Solo che, orgogliosamente, non siamo lo specchio delle Istituzioni: non vestiamo a festa il nostro bel cimitero alla vigilia delle festività dei morti, mentre per gli altri 350 giorni all’anno lo trattiamo come una semplice e prezzolata fossa a tempo, per cadaveri in scadenza.

In foto: a sinistra l’area NC76 (lato Fiumaretta) fino a pochi giorni fa, a destra la stessa area oggi, pochi giorni dalle festività…

Come dire: passata la festa, gabbati i santi, insultati i morti e per i loro cari una strattonata ai fondelli.”

Orme di Persefone