“Le illuminanti considerazioni degli attivisti Cinque Stelle, già mandati a casa”

CIVITAVECCHIA – Da Polo Democratico, Forza e Italia e Lega Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Apprendiamo con pochissimo stupore, in verità, le illuminanti considerazioni del tristemente noto gruppo ‘attivisti M5S’ circa la gestione dell’attuale emergenza da parte del Sindaco Ernesto Tedesco.

Comprendiamo il malcelato e profondo fastidio di chi dopo cinque anni di governo (maggioranza bulgara) si trova a rivestire l’ingrato e poco remunerativo mediaticamente ruolo di opposizione in città (tre consiglieri).

Tanta frustrazione non permette ai nostri valorosi ex condottieri di analizzare con lucidità la tremenda situazione che ci siamo trovati tutti a vivere. Lo stesso Presidente del Consiglio, attivista di maggior successo del M5S, l’ha definita come ‘l’ora più buia’ di churchilliana memoria.

Evidentemente, per chi non è riuscito a farsi apprezzare neanche in tempi luminosi e sereni, dimostrando incapacità amministrativa e miopia politica, si può, all’occorrenza, negare l’evidenza dei fatti e sconfessare spudoratamente persino il proprio leader nazionale.

Il Sindaco Tedesco si è trovato e si trova tuttora ad affrontare problematiche complesse ed articolate, figlie di una contingenza a dir poco eccezionale. Quotidianamente è chiamato a prendere decisioni, quasi sempre impopolari, che nessun altro sindaco ha dovuto affrontare nelle precedenti amministrazioni a partire dagli albori della storia repubblicana.

Purtroppo al peggio non c’è mai fine ed infatti, il primo cittadino e la sua maggioranza si stanno preoccupando oltre che di questa gravosissima situazione, anche della sempre più allarmante eredità lasciata dagli ex rivoluzionari a cinque stelle.

Ovviamente i ‘capolavori’ gestionali sono stati ben occultati ed di conseguenza ci è voluto un poco di tempo per scovarli. D’ora in poi ci si farà carico della corretta divulgazione alla città di tutte le mirabili operazioni degli ex ‘salvatori della Patria’. La macchina amministrativa non si è mai fermata e si preoccupa continuamente di districare le innumerevoli malefatte pentastellate. Ben venga la pluralità di vedute e la molteplicità di posizioni, il processo di sintesi è alla base di ogni vero percorso democratico e lontano anni luce dall’autarchia grillina.

Ringraziamo il Sindaco Tedesco per l’enorme lavoro svolto fin qui, auguriamo a lui ed alla nostra città di uscire quanto prima dall’angoscia di questi tempi surreali. Il lavoro che attende l’amministrazione in carica è ciclopico ma nessuno vorrà disattendere il patto stretto con i numerosissimi elettori.

Vorremmo non dover più rispondere a queste pretestuose amenità usate dai nostri grotteschi detrattori. I civitavecchiesi li hanno conosciuti bene, e si sono impegnati responsabilmente per rimandarli A. C. asa”.

Mirko Cerrone – Polo Democratico

Roberto D’Ottavio – Forza Italia

Antonio Giammusso – Lega