Le Frecce tricolori per i festeggiamenti di Santa Fermina

CIVITAVECCHIA – Rilanciare, anzi: far “decollare” di nuovo i festeggiamenti per Santa Fermina. Con questa intenzione, nel 2020, la tradizionale ricorrenza patronale avrà come ospiti d’eccezione le Frecce Tricolori.

Come annuncia il Sindaco Ernesto Tedesco, “abbiamo acceso i motori della macchina organizzativa e il suo rombo quest’anno è particolarmente speciale”. “Il 10 maggio – prosegue – a concludere un lungo programma di festeggiamenti, il nostro lungomare ospiterà la pattuglia acrobatica nazionale. È inutile sottolineare quanto questo appuntamento rappresenti una opportunità straordinaria per la nostra città. Le esibizioni delle Frecce Tricolori attirano ogni volta decine di migliaia di persone e chiaramente quindi si tratta di un grandissimo evento, che richiederà uno sforzo organizzativo altrettanto eccezionale da parte dell’Amministrazione. Avremo modo nelle prossime settimane di fornire dati più esaurienti sulle energie che saranno messe in campo per l’occasione non solo dal Comune, ma da una lunga serie di attori che sono già stati e che saranno coinvolti.

“Mi preme però, in questa sede, sottolineare due cose – aggiunge il Primo cittadino – La prima è che la parola d’ordine deve essere programmazione, nel campo dei grandi eventi come negli altri settori amministrativi: quindi, intanto, mando il mio ringraziamento e quello della città ai nostri uffici. Il secondo aspetto che in questa sede voglio sottolineare, è la disponibilità e la prontezza dimostrate dal Comitato festeggiamenti Santa Fermina, che ha esteso il programma proprio per consentire il gran finale del 10 maggio, con un impegno che rappresenta il migliore attestato dell’amore per la città”.