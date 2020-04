Le associazioni sportive ospiti online della commissione sport

CIVITAVECCHIA – “Questa mattina abbiamo realizzato una commissione sport unica nel suo genere. In via digitale la commissione sport si è messa a disposizione delle associazioni che con un link hanno potuto partecipare ai lavori esprimendo i propri pareri e le proprie paure in questo momento di difficoltà generale del settore sportivo oltre che generale”.

Lo dichiara Matteo Iacomelli, consigliere comunale e vicepresidente della commissione sport. “Abbiamo compreso quelle che sono le principali emergenze da affrontare e ci siamo confrontati con il vicesindaco Massimiliano Grasso che già nei giorni scorsi ha lanciato una sua proposta per cercare di fronteggiare la crisi delle associazioni. E’ emersa una situazione abbastanza complessa nella quale le associazioni non sono alla ricerca di un singolo aiuto ma di un azione comune in grado di rimettere in piedi lo sport cittadino, fiore all’occhiello della città visto il numero di campioni sfornati negli anni. Sono convinto che aumentando questa sinergia tra associazioni e amministrazione comunale si potrà raggiungere l’obiettivo. Ringrazio le associazioni che hanno partecipato e il sindaco Tedesco che ha partecipato portando i suoi saluti nonostante i tanti impegni legati all’emergenza Covid”.