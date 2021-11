Le Ardite: “Se toccano una, toccano tutte”

CIVITVECCHIA – Dalle Ardite di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“La cronaca di oggi di Civitavecchia ci ha riportato la notizia di uno stupro, di uno stupro denunciato.

Un uomo di 26 anni è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente di una sua dipendente. Sul posto di lavoro.

Un abuso sessuale che la ragazza ha deciso di denunciare.

Oggi noi ci siamo riunite per parlare di come la violenza non abbia zone franche, sia presente in tutto il Paese, in tutto il mondo. Sia sistemica.

Non è certo il primo stupro nella nostra città e noi lo sappiamo bene.

Abbiamo parlato tra sorelle di come se toccano una, toccano tutte.

Un’intera comunità di donne.

Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alla ragazza che ha deciso di denunciare quanto accaduto.

Come Ardite offriamo accoglienza sostegno aiuto, qualora la ragazza ne avesse bisogno, nel pieno rispetto della sua privacy e della sua volontà, anche il patrocinio legale gratuito.

Nessuna è sola. Insieme, siamo marea.

Siamo tutte parte civile”.

Le Ardite di Civitavecchia