Le Ardite raccolgono i farmaci per la salute riproduttiva e sessuale e prodotti sanitari per l’Ucraina

CIVITAVECCHIA – “Le ardite” aderiscono alla campagna dell’associazione Orlando APS di Bologna per la richiesta di donazione di farmaci per la salute riproduttiva e sessuale e prodotti sanitari a sostegno della popolazione di genere in Ucraina.

“Come associazione – si legge in una nota delle Ardite – Orlando APS di Bologna- associazione femminista e di donne che gestisce il Centro di Documentazione, Ricerca e iniziativa delle donne e la Biblioteca Italiana delle donne e Archivio storia delle donne- e MIT- Movimenti d’identità Trans, nell’assemblea cittadina ”Donne per la pace in Ucraina” del 13 aprile ha lanciato la proposta di una “carovana di genere per l’Ucraina” per portare beni di prima necessità legati alla salute riproduttiva e sessuale ed eventualmente portare in Italia coloro che desiderano lasciare il paese in guerra. La proposta si è concretizzata in un progetto a cui hanno aderito finora altre Associazioni di donne di Bologna (Associazione Armonie, Donne in nero, Mondo Donna) e la rete nazionale femminista “La società della cura”. Il progetto che vogliamo realizzare consiste nell’organizzazione di una raccolta di farmaci e di prodotti per l’igiene personale di genere da portare a Bologna, dove un furgone/pulmino partirà poi con destinazione Leopoli, aggregato alla carovana organizzata dall’associazione Mediterranea e in partenza attorno alla fine di giugno. Il furgone trasporterà, inoltre, farmaci per la salute riproduttiva e sessuale (per esempio, contraccettivi e farmaci ormonali) e prodotti sanitari (per esempio, assorbenti, prodotti per l’igiene intima). La notizia terribile è che un farmaco di cui c’è pressante richiesto è la pillola del giorno dopo, perché gli stupri sono drammaticamente all’ordine del giorno”.

Al fine di consentire la realizzazione del progetto e quindi di far pervenire tali farmaci alla popolazione di genere in Ucraina, Le Ardite faranno richiesta di un incontro urgente alla dirigenza della ASL RM4 al fine di avere in donazione i farmaci nell’ambito delle iniziative per fronteggiare l’emergenza sanitaria e umanitaria a causa della guerra in Ucraina.

È possibile intanto, come singoli, donare prodotti di igiene personale di genere consegnandoli presso lo spazio Think Tank, in via Annovazzi 3/5, Civitavecchia.